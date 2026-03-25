Fête de la nature Troc aux plantes Place du Jumelage Ruffec
Fête de la nature Troc aux plantes Place du Jumelage Ruffec mercredi 29 avril 2026.
Fête de la nature Troc aux plantes
Place du Jumelage Devant la Canopée Ruffec Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:00:00
fin : 2026-04-29 17:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Place du Jumelage Devant la Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 32 82
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English :
Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!
L’événement Fête de la nature Troc aux plantes Ruffec a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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