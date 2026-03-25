Fête de la nature Troc aux plantes Place du Jumelage Ruffec

Fête de la nature Troc aux plantes

Place du Jumelage Devant la Canopée Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !

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Place du Jumelage Devant la Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 32 82

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English :

Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!

L’événement Fête de la nature Troc aux plantes Ruffec a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente