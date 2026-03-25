Fête de la nature Troc aux plantes Place du Jumelage Ruffec

Fête de la nature Troc aux plantes Place du Jumelage Ruffec mercredi 29 avril 2026.

Fête de la nature Troc aux plantes

Place du Jumelage Devant la Canopée Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:00:00
fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :
2026-04-29

Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
  .

Place du Jumelage Devant la Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 32 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!

L’événement Fête de la nature Troc aux plantes Ruffec a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente

À voir aussi à Ruffec (Charente)