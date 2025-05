Fête de la nature Un Jardin en Anjou, biodiversité et patrimoine – Segré-en-Anjou Bleu, 23 mai 2025 14:00, Segré-en-Anjou Bleu.

Début : 2025-05-23 14:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

2025-05-23

Les jardins du château de La Montchevalleraie, en haut-Anjou vous ouvrent leurs portes pour découvrir la faune et la flore de notre Anjou les vendredi 23 et samedi 24 mai 2025 de 14h à 18h.

Le site s’étend sur plus de 6 hectares et comprend, notamment, une roseraie présentant d’anciennes variétés, un verger, un parc à l’anglaise avec séquoias notables.. Il offre une très belle vue sur la campagne avoisinante. La partie boisée, présente de nombreuses essences d’arbres dont des chênes verts. Vous pourrez y découvrir des collections de rosiers anciens, un verger conservatoire, une belle pièce d’eau, une châtaigneraie, un parc de sculptures végétales, un jardin à la Française. L’entretien est réalisé par des jardiniers dans une démarche éco-responsable.

Les propriétaires vous proposeront aussi en complément une visite guidée des intérieurs du château. .

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 32 24 contact@chateaulamontchevalleraie.com

English :

The gardens of the Château de La Montchevalleraie in Haut-Anjou open their doors to you to discover the flora and fauna of our Anjou region on Friday May 23 and Saturday May 24, 2025 from 2pm to 6pm.

German :

Die Gärten des Schlosses La Montchevalleraie im oberen Anjou öffnen Ihnen ihre Türen, um am Freitag, den 23. und Samstag, den 24. Mai 2025 von 14.00 bis 18.00 Uhr die Fauna und Flora unseres Anjou zu entdecken.

Italiano :

I giardini dello Château de La Montchevalleraie, nell’Haut-Anjou, vi apriranno le porte per scoprire la flora e la fauna della nostra regione dell’Anjou venerdì 23 e sabato 24 maggio 2025 dalle 14:00 alle 18:00.

Espanol :

Los jardines del castillo de La Montchevalleraie, en Haut-Anjou, le abren sus puertas para que descubra la flora y la fauna de nuestra región de Anjou el viernes 23 y el sábado 24 de mayo de 2025, de 14:00 a 18:00 horas.

