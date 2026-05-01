FÊTE DE LA NATURE UNE CLAIRIÈRE, DES CHÊNES, UN MOULIN À EAU Villeneuve-la-Comptal
FÊTE DE LA NATURE UNE CLAIRIÈRE, DES CHÊNES, UN MOULIN À EAU Villeneuve-la-Comptal dimanche 24 mai 2026.
Villeneuve-la-Comptal
FÊTE DE LA NATURE UNE CLAIRIÈRE, DES CHÊNES, UN MOULIN À EAU
Villeneuve-la-Comptal Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:30:00
fin : 2026-05-24 16:30:00
Date(s) :
2026-05-24
L’association Le Moulin de la Pomelle organise un atelier d’écriture dans le cadre de la Fête de la nature. Cet atelier se déroulera le dimanche 24 mai 2026 de 14h30 à 16h30.
L’atelier est ouvert à 12 personnes à partir de 16 ans sans pré requis.
En parallèle, un atelier libre de dessin pour enfants et jeunes sera à disposition.
Une visite du moulin est prévu à partir de 15h30.
Une buvette sur place permet de se poser sous les chênes.
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Villeneuve-la-Comptal 11400 Aude Occitanie +33 6 74 73 97 05
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English :
The association Le Moulin de la Pomelle is organizing a writing workshop as part of the Fête de la nature. This workshop will take place on Sunday May 24, 2026 from 2:30 to 4:30 pm.
The workshop is open to 12 people aged 16 and over, with no pre-requisites.
At the same time, a free drawing workshop for children and young people will be available.
A tour of the mill is planned from 3:30pm.
A refreshment bar is available under the oak trees.
L’événement FÊTE DE LA NATURE UNE CLAIRIÈRE, DES CHÊNES, UN MOULIN À EAU Villeneuve-la-Comptal a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Castelnaudary Lauragais Audois