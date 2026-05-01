Villeneuve-la-Comptal

FÊTE DE LA NATURE UNE CLAIRIÈRE, DES CHÊNES, UN MOULIN À EAU

Villeneuve-la-Comptal Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:30:00

fin : 2026-05-24 16:30:00

Date(s) :

2026-05-24

L’association Le Moulin de la Pomelle organise un atelier d’écriture dans le cadre de la Fête de la nature. Cet atelier se déroulera le dimanche 24 mai 2026 de 14h30 à 16h30.

L’atelier est ouvert à 12 personnes à partir de 16 ans sans pré requis.

En parallèle, un atelier libre de dessin pour enfants et jeunes sera à disposition.

Une visite du moulin est prévu à partir de 15h30.

Une buvette sur place permet de se poser sous les chênes.

.

Villeneuve-la-Comptal 11400 Aude Occitanie +33 6 74 73 97 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association Le Moulin de la Pomelle is organizing a writing workshop as part of the Fête de la nature. This workshop will take place on Sunday May 24, 2026 from 2:30 to 4:30 pm.

The workshop is open to 12 people aged 16 and over, with no pre-requisites.

At the same time, a free drawing workshop for children and young people will be available.

A tour of the mill is planned from 3:30pm.

A refreshment bar is available under the oak trees.

L’événement FÊTE DE LA NATURE UNE CLAIRIÈRE, DES CHÊNES, UN MOULIN À EAU Villeneuve-la-Comptal a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Castelnaudary Lauragais Audois