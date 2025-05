Fête de la nature – Plateforme écologique Laburrenia Urrugne, 24 mai 2025 10:00, Urrugne.

Pyrénées-Atlantiques

Fête de la nature Plateforme écologique Laburrenia Chemin d’Etzan Borda Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 12:00:00

2025-05-24

Dès 10h, les naturalistes vous accompagnent pour découvrir l’importance des pollinisateurs et la diversité des espèces d’hyménoptères, souvent réduites à l’abeille domestique (Apis mellifera).

Ce sera également l’occasion de se former à l’utilisation du protocole SPIPOLL sur smartphone pour s’initier à la science participative, se motiver à s’y engager.

C’est une animation ludique et créative, avec des ateliers pour découvrir les pollinisateurs et montrer une manière originale d’utiliser son smartphone ou appareil photo.

Équipement à prévoir Chaussures de marche , smart phone et/ou appareil photo

Dès 8 ans. .

Plateforme écologique Laburrenia Chemin d’Etzan Borda

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 mairie@urrugne.eus

