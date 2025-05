Fête de la nature – Domaine Bixikenia Urrugne, 25 mai 2025 09:30, Urrugne.

Pyrénées-Atlantiques

Domaine Bixikenia Chemin de Bixikenia Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-05-25 09:30:00

fin : 2025-05-25 12:30:00

2025-05-25

Au fil de la balade, découvrez le projet du jardin forêt favorisant la biodiversité. Participez à un atelier pratique sur l’identification des espèces invasives et apprenez à construire une haie sèche, un refuge idéal pour la faune sauvage et les auxiliaires du jardin. Une expérience enrichissante pour mieux comprendre et favoriser un jardinage respectueux de l’environnement.

Équipement à prévoir Chaussures fermées et petit matériel pour balade

Dès 6 ans.

Réservation obligatoire. .

Domaine Bixikenia Chemin de Bixikenia

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 mairie@urrugne.eus

