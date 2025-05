FÊTE DE LA NATURE VERNISSAGE DU CONCOURS PHOTO – Saint-Jean-de-Fos, 24 mai 2025 07:00, Saint-Jean-de-Fos.

Hérault

FÊTE DE LA NATURE VERNISSAGE DU CONCOURS PHOTO Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

vernissage et exposition ainsi que remise des prix pour le concours de la Fête de la Nature.

A l’occasion de la 19ème édition de la Fête de la Nature, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault a souhaité renouveler l’organisation de son concours photo.

L’objectif valoriser la biodiversité et les paysages de la vallée de l’Hérault.

Durant tout le mois de mars, les photographes professionnels et amateurs ont envoyé leurs plus belles photos. Cette année, 6 d’entre eux seront récompensés !

La remise des prix se tiendra à la Maison du Grand Site de France

Gorges de l’Hérault . Les photos lauréates seront imprimées et encadrées, puis exposées dans les communes du territoire. .

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83 oti@saintguilhem-valleeherault.fr

English :

vernissage and exhibition, as well as prize-giving ceremony for the Fête de la Nature competition.

German :

vernissage und Ausstellung sowie Preisverleihung für den Wettbewerb des Naturfestes.

Italiano :

mostra e premiazione del concorso Fête de la Nature.

Espanol :

exposición y entrega de premios del concurso Fiesta de la Naturaleza.

L’événement FÊTE DE LA NATURE VERNISSAGE DU CONCOURS PHOTO Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2025-05-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT