Fête de la Navidad Flamenca Salle Saint Marceaux La Ciotat

Fête de la Navidad Flamenca

Dimanche 14 décembre 2025 de 16h à 20h. Salle Saint Marceaux Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 20:00:00

Date(s) :

2025-12-14

La Navidad Flamenca est bien plus qu’une simple fête. C’est un moment de communion culturelle et émotionnelle qui rapproche les gens à travers l’art et la joie de vivre.

Venez partager ce moment avec les membres de l’association Eveil Flamenco Y Mas !

La Navidad Flamenca est une célébration unique qui fusionne les riches traditions culturelles de l’Espagne avec l’esprit festif de Noël.



Dans les régions où le flamenco est profondément enraciné, comme l’Andalousie, cette fête revêt une ambiance particulière, marquée par la musique, la danse et le chant.



Les chants de Noël, ou villancicos, sont interprétés avec passion et accompagnés de guitares, de castagnettes et de percussions, conférant à ces mélodies traditionnelles une énergie et une chaleur inimitables.



Les rassemblements familiaux et communautaires deviennent l’occasion de partager cette tradition vivante, où chacun participe, que ce soit en chantant, en dansant ou en simplement applaudissant au rythme du compás. .

Salle Saint Marceaux Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 68 05 41 evflamencoymas@yahoo.fr

English :

Navidad Flamenca is much more than just a celebration. It is a moment of cultural and emotional communion that brings people together through art and joie de vivre.

Come and share this moment with the members of the Eveil Flamenco Y Mas association!

German :

La Navidad Flamenca ist viel mehr als nur ein Fest. Es ist ein Moment der kulturellen und emotionalen Verbundenheit, der Menschen durch Kunst und Lebensfreude zusammenbringt.

Kommen Sie und teilen Sie diesen Moment mit den Mitgliedern des Vereins Eveil Flamenco Y Mas!

Italiano :

La Navidad Flamenca è molto più di una semplice festa. È un momento di comunione culturale ed emotiva che avvicina le persone attraverso l’arte e la gioia di vivere.

Venite a condividere questo momento con i membri dell’associazione Eveil Flamenco Y Mas!

Espanol :

La Navidad Flamenca es mucho más que una simple fiesta. Es un momento de comunión cultural y emocional que une a las personas a través del arte y la alegría de vivir.

¡Ven a compartir este momento con los miembros de la asociación Eveil Flamenco Y Mas!

