Fête de la Neige Malbuisson samedi 14 février 2026.
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-14 17:30:00
fin : 2026-02-14 23:00:00
2026-02-14
L’ASM vous propose sa deuxième édition de la fête de la neige. Réservez votre soirée dès maintenant. Les places seront disponibles courant janvier par l’intermédiaire d’HelloAsso.
Soirée morbiflette (19h), randonnée raquettes (environ 5km 17h30).
Participez au concours du plus beau gâteau des neiges. .
Maison du Temps libre Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Fête de la Neige
