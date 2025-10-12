Fête de la noisette et des saveurs d’automne 17ème édition Lavit

Fête de la noisette et des saveurs d’automne 17ème édition Lavit dimanche 12 octobre 2025.

Fête de la noisette et des saveurs d’automne 17ème édition

Place de la Halle Lavit Tarn-et-Garonne

Début : Dimanche 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

La noisette et les saveurs d’automne à l’honneur.

Place de la Halle Lavit 82120 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 17 55 06 52 autourdelahalle@gmail.com

English :

Hazelnut and autumnal flavours in the spotlight.

German :

Haselnuss und Herbstgeschmack im Mittelpunkt.

Italiano :

Nocciola e sapori autunnali in primo piano.

Espanol :

La avellana y los sabores otoñales son los protagonistas.

L’événement Fête de la noisette et des saveurs d’automne 17ème édition Lavit a été mis à jour le 2025-08-07 par Office de Tourisme de la Lomagne Tarn et Garonnaise