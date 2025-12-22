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Fête de la noisette et des saveurs d’automne 18ème édition Place de la halle Lavit

Fête de la noisette et des saveurs d’automne 18ème édition Place de la halle Lavit dimanche 11 octobre 2026.

Lieu : Place de la halle

Adresse : Halle

Ville : 82120 Lavit

Département : Tarn-et-Garonne

Début : dimanche 11 octobre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Lavit

Fête de la noisette et des saveurs d’automne 18ème édition

Place de la halle Halle Lavit Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-11

La noisette et les saveurs d’automne à l’honneur.
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Place de la halle Halle Lavit 82120 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 17 55 06 52  autourdelahalle@gmail.com

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English :

Hazelnut and autumnal flavours in the spotlight.

L’événement Fête de la noisette et des saveurs d’automne 18ème édition Lavit a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme de la Lomagne Tarn et Garonnaise

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