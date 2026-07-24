Informations pratiques

Saint-Nazaire-de-Ladarez

FÊTE DE LA NOISETTE

Saint-Nazaire-de-Ladarez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Marché d’automne de 9h30 à 17h artisanat d’art et de bouche. Animations dans les rues, animations enfants, restauration sur place, exposition Souvenirs du temps passé ! à la salle des Écoles.

2€ le mètre linaire.

Marché d’automne de 9h30 à 17h artisanat d’art et de bouche. Animations dans les rues, animations enfants, restauration sur place, exposition Souvenirs du temps passé ! à la salle des Écoles.

2€ le mètre linaire. .

Saint-Nazaire-de-Ladarez 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 89 64 57 accueil@mairie-stnazairedeladarez.fr

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English : FÊTE DE LA NOISETTE

Autumn market from 9.30am to 5pm arts and crafts. Street entertainment, children’s entertainment, on-site catering, Souvenirs du temps passé! exhibition in the Salle des Écoles.

2? per linear meter.

L’événement FÊTE DE LA NOISETTE Saint-Nazaire-de-Ladarez a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT AVANT-MONTS