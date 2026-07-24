FÊTE DE LA NOISETTE Saint-Nazaire-de-Ladarez
dimanche 4 octobre 2026 · Saint-Nazaire-de-Ladarez
Informations pratiques
Saint-Nazaire-de-Ladarez
FÊTE DE LA NOISETTE
Saint-Nazaire-de-Ladarez Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Marché d’automne de 9h30 à 17h artisanat d’art et de bouche. Animations dans les rues, animations enfants, restauration sur place, exposition Souvenirs du temps passé ! à la salle des Écoles.
2€ le mètre linaire.
Marché d’automne de 9h30 à 17h artisanat d’art et de bouche. Animations dans les rues, animations enfants, restauration sur place, exposition Souvenirs du temps passé ! à la salle des Écoles.
2€ le mètre linaire. .
Saint-Nazaire-de-Ladarez 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 89 64 57 accueil@mairie-stnazairedeladarez.fr
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English : FÊTE DE LA NOISETTE
Autumn market from 9.30am to 5pm arts and crafts. Street entertainment, children’s entertainment, on-site catering, Souvenirs du temps passé! exhibition in the Salle des Écoles.
2? per linear meter.
L’événement FÊTE DE LA NOISETTE Saint-Nazaire-de-Ladarez a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT AVANT-MONTS