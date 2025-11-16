Fête de la Noix et de la Noisette Étais-la-Sauvin
Fête de la Noix et de la Noisette Étais-la-Sauvin dimanche 16 novembre 2025.
Fête de la Noix et de la Noisette
Salle des fêtes Étais-la-Sauvin Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Vente de noix et noisettes de nos vergers, marché de producteurs, restauration sur place avec buvette. .
Salle des fêtes Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.etais@wanadoo.fr
English : Fête de la Noix et de la Noisette
German : Fête de la Noix et de la Noisette
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête de la Noix et de la Noisette Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2025-11-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !