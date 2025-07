Fête de la Noix Nailhac

Fête de la Noix Nailhac samedi 16 août 2025.

Fête de la Noix

le Bourg Nailhac Dordogne

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-17

2025-08-16

Traditionnelle Fête de la Noix à Nailhac

AU PROGRAMME

Le samedi 16 9h, marche contée sur le thème du chêne (truffier ou pas) avec Hautefort Notre Patrimoine, 14h, concours de pétanque, 19h30, repas périgourdin 22€ pour les adultes 10€ enfants -12 ans.

Le dimanche 17 dès 8h, vide-grenier, toute la journée marché artisanal et gourmand avec possibilité de restauration, buvette, 10h30 défilé des confréries suivi d’une messe en plein air et de la cérémonie des intronisations, 10h30 15h -17h spectacle équestre Le Colporteur par la Cie Cavalscène, 16h30 spectacle poétique sur échasses Snow par le Théâtre du vertige, 20h paella 15€ 22h retraite aux flambeaux avec les majorettes les Roses Bleues en Folie du Lardin suivi d’un feu d’artifice

Réservation des repas et des emplacements pour le vide-grenier au 06 43 63 80 44 (Édith Moreau) ou 06 81 79 92 87 (François Verdier) .

le Bourg Nailhac 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 63 80 44

