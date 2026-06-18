Nailhac

Fête de la Noix

le Bourg Nailhac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:30:00

fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Traditionnelle Fête de la Noix à Nailhac, organisée par l’association Nailhac en Fête, en partenariat avec la Confrérie de la Noix du Périgord de Nailhac, Hautefort Notre Patrimoine et la Municipalité de Nailhac. AU PROGRAMME Le samedi 15 à 9h, marche contée à thème avec Hautefort Notre Patrimoine, à 14h, concours de pétanque, à 19h30, repas périgourdin, circuit vide-maison. Le dimanche 16 dès 8h, vide-grenier (+ circuit vide-maison), toute la journée marché artisanal et gourmand avec possibilité de restauration, buvette, 10h30 défilé des confréries suivi d’une messe en plein air et de la cérémonie des intronisations, 10h30 15h -17h spectacle équestre Le Colporteur par la Cie Cavalscène, 20h paella, 22h retraite aux flambeaux suivi d’un feu d’artifice. .

le Bourg Nailhac 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 63 80 44

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English : Fête de la Noix

L’événement Fête de la Noix Nailhac a été mis à jour le 2026-06-18 par Vézère Périgord Noir