Fête de la noix Thégra

Fête de la noix Thégra dimanche 26 octobre 2025.

Fête de la noix

Le Bourg Thégra Lot

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26 17:30:00

2025-10-26

La commune de Thégra vous présente sa nouvelle édition de la Fête de la noix avec de nombreux exposants

Animations, bandas, manèges, moulin à l’huile de Noix, fabrication d’huile, fabrication de jus de pommes au pressoir, pain cuit au feu de bois, tours de calèche et manèges pour les enfants

Exposition de voitures anciennes et tracteurs

Restauration sur place et menu spécial au restaurant l’Artigal!

Le Bourg Thégra 46500 Lot Occitanie +33 6 75 22 01 88

English :

The commune of Thégra presents the latest edition of its Walnut Festival, with numerous exhibitors

Activities, bandas, merry-go-rounds, walnut oil mill, oil-making, apple juice-making at the press, wood-fired bread, horse-drawn carriage rides and merry-go-rounds for children

Antique car and tractor show

Free

On-site catering and special menu at l’Artigal restaurant!

German :

Die Gemeinde Thégra präsentiert Ihnen ihre neue Ausgabe des Walnussfestes mit zahlreichen Ausstellern

Animationen, Bandas, Karussells, Walnussölmühle, Herstellung von Öl, Herstellung von Apfelsaft in der Presse, im Holzofen gebackenes Brot, Kutschfahrten und Karussells für die Kinder

Ausstellung von Oldtimern und Traktoren

Kostenlos

Verpflegung vor Ort und Spezialmenü im Restaurant L’Artigal!

Italiano :

Il comune di Thégra presenta la sua nuova Festa della Noce con numerosi espositori

Attività, bande, giostre, frantoio di noci, produzione di olio, produzione di succo di mela nel torchio, pane cotto a legna, giri in carrozza e giostre per bambini

Esposizione di auto e trattori d’epoca

Gratuito

Catering in loco e menu speciale presso il ristorante Artigal!

Espanol :

El municipio de Thégra presenta su nueva Fiesta de la Nuez con numerosos expositores

Actividades, bandas, tiovivos, molino de aceite de nuez, producción de aceite, producción de zumo de manzana en la prensa, pan cocido al fuego de leña, paseos en coche de caballos y tiovivos para niños

Exposición de coches y tractores de época

Gratuito

Catering in situ y menú especial en el restaurante Artigal

L’événement Fête de la noix Thégra a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Vallée de la Dordogne