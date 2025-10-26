Fête de la noix Thégra
Fête de la noix Thégra dimanche 26 octobre 2025.
Fête de la noix
Le Bourg Thégra Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26 17:30:00
Date(s) :
2025-10-26
La commune de Thégra vous présente sa nouvelle édition de la Fête de la noix avec de nombreux exposants
Animations, bandas, manèges, moulin à l’huile de Noix, fabrication d’huile, fabrication de jus de pommes au pressoir, pain cuit au feu de bois, tours de calèche et manèges pour les enfants
Exposition de voitures anciennes et tracteurs
Gratuit
Restauration sur place et menu spécial au restaurant l’Artigal!
La commune de Thégra vous présente sa nouvelle édition de la Fête de la noix avec de nombreux exposants
Animations, bandas, manèges, moulin à l’huile de Noix, fabrication d’huile, fabrication de jus de pommes au pressoir, pain cuit au feu de bois, tours de calèche et manèges pour les enfants
Exposition de voitures anciennes et tracteurs
Gratuit
Restauration sur place et menu spécial au restaurant l’Artigal! .
Le Bourg Thégra 46500 Lot Occitanie +33 6 75 22 01 88
English :
The commune of Thégra presents the latest edition of its Walnut Festival, with numerous exhibitors
Activities, bandas, merry-go-rounds, walnut oil mill, oil-making, apple juice-making at the press, wood-fired bread, horse-drawn carriage rides and merry-go-rounds for children
Antique car and tractor show
Free
On-site catering and special menu at l’Artigal restaurant!
German :
Die Gemeinde Thégra präsentiert Ihnen ihre neue Ausgabe des Walnussfestes mit zahlreichen Ausstellern
Animationen, Bandas, Karussells, Walnussölmühle, Herstellung von Öl, Herstellung von Apfelsaft in der Presse, im Holzofen gebackenes Brot, Kutschfahrten und Karussells für die Kinder
Ausstellung von Oldtimern und Traktoren
Kostenlos
Verpflegung vor Ort und Spezialmenü im Restaurant L’Artigal!
Italiano :
Il comune di Thégra presenta la sua nuova Festa della Noce con numerosi espositori
Attività, bande, giostre, frantoio di noci, produzione di olio, produzione di succo di mela nel torchio, pane cotto a legna, giri in carrozza e giostre per bambini
Esposizione di auto e trattori d’epoca
Gratuito
Catering in loco e menu speciale presso il ristorante Artigal!
Espanol :
El municipio de Thégra presenta su nueva Fiesta de la Nuez con numerosos expositores
Actividades, bandas, tiovivos, molino de aceite de nuez, producción de aceite, producción de zumo de manzana en la prensa, pan cocido al fuego de leña, paseos en coche de caballos y tiovivos para niños
Exposición de coches y tractores de época
Gratuito
Catering in situ y menú especial en el restaurante Artigal
L’événement Fête de la noix Thégra a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Vallée de la Dordogne