Fête de la non St Valentin Rue de la République Ménesplet

Fête de la Non St Valentin Repas à 19h au Foyer Rural– animation musicale CM, karaoké, buvette 21 €/pers sur réservation –06 07 84 34 28 .
Rue de la République Foyer Rural Ménesplet 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 84 34 28
