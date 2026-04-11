Fête de la pachette | Lachaud-Curmilhac Vissac-Auteyrac
Fête de la pachette | Lachaud-Curmilhac Vissac-Auteyrac samedi 11 avril 2026.
Vissac-Auteyrac
Fête de la pachette | Lachaud-Curmilhac
Salle des fêtes de Lachaud Vissac-Auteyrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 13:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Randonnée pédestre et VTT à partir de 13h30. Repas à partir de 19h au menu, salade de pâtes, omelette, fromage et tarte aux pommes. Une partie des bénéfices sera reversée à Louna, ans, atteinte d’un cancer à Vals-près-le-Puy.
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Salle des fêtes de Lachaud Vissac-Auteyrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Hiking and mountain biking from 1:30pm. Meal from 7pm: pasta salad, omelette, cheese and apple pie. Part of the proceeds will be donated to Louna, a cancer patient in Vals-près-le-Puy.
L’événement Fête de la pachette | Lachaud-Curmilhac Vissac-Auteyrac a été mis à jour le 2026-04-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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