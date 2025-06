Fête de la paille Saint-Bonnet 13 juillet 2025 07:00

Charente

Fête de la paille A côté du lavoir Saint-Bonnet Charente

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Venez nombreux à la fête de la paille à Saint-Bonnet. Rendez-vous à 8h à côté du lavoir.

A côté du lavoir

Saint-Bonnet 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 62 39 77

English : Fête de la paille

Come along to the straw festival in Saint-Bonnet. Meet at 8am next to the wash house.

German : Fête de la paille

Kommen Sie zahlreich zum Strohfest in Saint-Bonnet. Treffpunkt um 8 Uhr neben dem Waschhaus.

Italiano : Fête de la paille

Venite tutti alla festa della paglia a Saint-Bonnet. Appuntamento alle 8 del mattino accanto al lavatoio.

Espanol : Fête de la paille

Venid todos a la fiesta de la paja de Saint-Bonnet. Quedamos a las 8 de la mañana junto al lavadero.

