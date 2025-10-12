Fête de la palombe Sare
Fête de la palombe Sare dimanche 12 octobre 2025.
Fête de la palombe
Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif : 30 EUR
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Programme de la fête de la palombe
10:30 Messe
11:00 concours de gâteaux basques.
11:30: Partie de pelote main nue.
12:00 Danses basques avec Zazpiak Bat
13:00 Apéritif & repas, velouté avec salmis de palombe, fromage koka (à réserver auprès des restaurateurs Arka, Arraya, Mimosa, Kafia)
17:30 Concert du groupe The Six Toys (rock folk) .
Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14
