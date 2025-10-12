Fête de la palombe Sare

Fête de la palombe

Sare Pyrénées-Atlantiques

Programme de la fête de la palombe

10:30 Messe

11:00 concours de gâteaux basques.

11:30: Partie de pelote main nue.

12:00 Danses basques avec Zazpiak Bat

13:00 Apéritif & repas, velouté avec salmis de palombe, fromage koka (à réserver auprès des restaurateurs Arka, Arraya, Mimosa, Kafia)

17:30 Concert du groupe The Six Toys (rock folk) .

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14

