FÊTE DE LA PAROISSE temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère dimanche 13 juillet 2025.

Tarif : – – 15 EUR

Adulte

Début : 2025-07-13 09:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Fête de la paroisse dans le jardin du Temple bourse aux livres, culte, repas- Paëlla à emporter ou sur place, après-midi animé un chant / une question et tirage de la tombola

Au programme

– A partir de 9h Bourse aux livres

– 11h culte

– 12h Repas- Paëlla à emporter ou sur place s’inscrire avant le 04/07

-14h30 Après-midi animé un chant / une question et tirage de la tombola .

temple Le Pont-de-Montvert Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 61 84 13 95

English :

Parish festival in the Temple garden: book sale, worship service, meal Paëlla to take away or eat in, lively afternoon: a song / a question and raffle

German :

Gemeindefest im Garten des Tempels: Bücherbörse, Gottesdienst, Essen- Paëlla zum Mitnehmen oder vor Ort, moderierter Nachmittag: ein Lied / eine Frage und Verlosung der Tombola

Italiano :

Festa parrocchiale nel giardino del Tempio: vendita di libri, servizio di culto, pasto Paëlla da portare via o da mangiare in casa, pomeriggio vivace: una canzone / una domanda e sorteggio della lotteria

Espanol :

Fiesta parroquial en el jardín del Templo: venta de libros, culto, comida Paëlla para llevar o comer en casa, tarde animada: una canción / una pregunta y sorteo de una rifa

