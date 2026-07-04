Informations pratiques

Saint-Ouen-de-Mimbré

Fête de la Patat’

Site Pierre Morin Saint-Ouen-de-Mimbré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 07:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez assister à la 8ème édition de la Fête de la patat’ à Saint-Ouen-de-Mimbré !

Rendez-vous le samedi 5 septembre sur le site Pierre Morin à Saint-Ouen-de-Mimbré pour la 8ème édition de la Fête de la Patat’ !

Au programme

– dégustation des tripes du Père Durand à partir de 7h

– marché artisanal et du terroir, balade en calèche de 8h à 17h

– démonstrations d’arrachage de pommes de terre avec Trait d’Avenir de 9h30 à 12h

– 2è Championnat de France de lancer de patates de 10h à 11h30 et de 14h à 16h

– animation guinguette avec Radio Alpes Mancelles toute la journée

– repas champêtre le midi (sur réservation du 24/08 au 3/09 au 07 55 58 61 28 ou 06 47 98 84 80)

Restauration rapide et buvette sur place. Entrée et parking gratuits. .

Site Pierre Morin Saint-Ouen-de-Mimbré 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 04 14 57 54 fetedelapatate.stouen@gmail.com

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English :

Come join us for the 8th annual Potato Festival in Saint-Ouen-de-Mimbré!

L’événement Fête de la Patat’ Saint-Ouen-de-Mimbré a été mis à jour le 2026-07-04 par OT des Alpes Mancelles