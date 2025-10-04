Fête de la Patate Chanteix

Fête de la Patate Chanteix samedi 4 octobre 2025.

Fête de la Patate

Boite en zinc Chanteix Corrèze

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

A PARTIR DE 10H00 -EXPOSITIONS sur la Patate, machines agricoles, véhicules et tracteurs anciens… VENTE DE PATATES avec le producteur GUILLAUME CHAPART La limousseline de Chameyrat STANDS ARTISANAUX ET DE PRODUCTEURS LOCAUX LA TUBER RANDO : inscription sur place ou sur www.tuberculture.fr A VÉLO sur route (41 km/70km) départ 8h A PIED (8km) départ 9 h tarif rando : 5 € / rando + repas millassou 15 €

11 h CONCOURS ÉPLUCHAGE 11 h30 ATELIER CULINAIRE le millassou, A chacun sa recette -En présence de la Confrérie du Millassou de st Fortunade 12h30 REPAS MILLASSOUS ( millassou/salade/ saucisses/fromage/dessert) Tarif :12 € 14H00 ANIMATIONS CONCOURS DU LANCER DE PATATE 15H30 PROJECTION DE FILMS DOCUMENTAIRE SUR LA GASTRONOMIE ET RENDU DU PROJET PATATI PATATA 18H APÉRO EN ROBE DES CHAMPS (pomme de terre cuite à la chaudière) 19H DINER CONCERT .

Boite en zinc Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 95 81

English : Fête de la Patate

Espanol : Fête de la Patate

