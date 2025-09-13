Fête de la patate Uzerche

Le Baspeyrat Uzerche Corrèze

Tarif :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

La ferme de Pépé Pierre organise sa fête de la patate.

Programme :

Marché de producteurs et artisans légumes, miel, bougies, bijoux, arbustes, cuir, déco, plus d’une vingtaine d’exposants locaux.

9h Rando patate de 10 km (avec collation ou repas au retour, au choix)

Inscription au 06.10.22.64.49 5€ avec collation / 20€ avec le repas complet

– Baptêmes de poney pour les marmots

– Baptêmes en mobylette avec La Corrèze en Mobylette pour les nostalgiques

– Grands jeux en bois pour petits & grands

– Tatouages éphémères au jagua

– Démonstration de vol de rapaces + échange avec un éleveur passionné.

Ambiance musicale et concert live avec le groupe Super Feuille.

Repas le midi (sur réservation 18€/pers) Pâté de pomme de terre, Tendron de veau & millassou, Fromage, Gâteau aux myrtilles

Réservation repas et rando au 06.10.22.64.49 .

Le Baspeyrat Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 22 64 49

