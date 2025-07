Fête de la Paysannerie et des vieux Métiers Valentigney

Fête de la Paysannerie et des vieux Métiers Valentigney dimanche 5 octobre 2025.

Fête de la Paysannerie et des vieux Métiers

Valentigney Valentigney Doubs

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Rendez-vous annuelle organisé par la Ville de Valentigney et le Musée de la Paysannerie et des Vieux métiers.

Venez à la découvertes des traditions, métiers et gastronomie d’ antan.

Restauration sur place .

Nombreux ateliers pour les enfants et démonstrations pour les adultes .

English : Fête de la Paysannerie et des vieux Métiers

German : Fête de la Paysannerie et des vieux Métiers

