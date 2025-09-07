Fête de la Pêche à Conlie Conlie

Grande Première Fête de la Pêche à Conlie !

Lieu Étang de Conlie

Date Dimanche 7 septembre 2025

Horaires de 09h à 20h

Nous sommes ravis de vous annoncer la toute première édition de la Fête de la Pêche à Conlie ! Une journée conviviale, ouverte à tous les passionnés de pêche, débutants ou confirmés, en famille ou entre amis ! .

Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 50 75 80

