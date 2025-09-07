Fête de la Pêche à Conlie Conlie
Conlie Sarthe
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Grande Première Fête de la Pêche à Conlie !
Lieu Étang de Conlie
Date Dimanche 7 septembre 2025
Horaires de 09h à 20h
Nous sommes ravis de vous annoncer la toute première édition de la Fête de la Pêche à Conlie ! Une journée conviviale, ouverte à tous les passionnés de pêche, débutants ou confirmés, en famille ou entre amis ! .
Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 50 75 80
