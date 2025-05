Fête de la pêche à Gourdon – Gourdon, 1 juin 2025 09:30, Gourdon.

Lot

Fête de la pêche à Gourdon Etang de Laumel Gourdon Lot

Début : 2025-06-01 09:30:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

2025-06-01

A vos cannes à pêche et rendez-vous dimanche au bord de l’eau, à l’étang de Laumel !

Tous les inscrits à la manifestation pourront pêcher gratuitement (permis de pêche obligatoire).

à partir de 9h30 pêche

13h repas champêtre sous chapiteau (sur réservation obligatoire avant le 25 mai) adultes 20€ / enfants moins de 12 ans 12€ menu apéritif, entrée, paëlla du pêcheur, dessert, café vin compris .

Etang de Laumel

Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 81 65 74 40

English :

Grab your fishing rods and head for the water’s edge on Sunday at Etang de Laumel!

All those registered for the event will be able to fish free of charge (fishing permit required).

German :

Schnappt euch eure Angelruten und begebt euch am Sonntag ans Wasser, an den Étang de Laumel!

Alle, die sich für die Veranstaltung angemeldet haben, können kostenlos angeln (Angelschein erforderlich).

Italiano :

Domenica prendete le vostre canne da pesca e andate in riva al mare all’Etang de Laumel!

Tutti gli iscritti all’evento potranno pescare gratuitamente (permesso di pesca obbligatorio).

Espanol :

Coja sus cañas de pescar y diríjase a la orilla del Etang de Laumel el domingo

Todos los inscritos podrán pescar gratuitamente (se requiere licencia de pesca).

L’événement Fête de la pêche à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Gourdon