Fête de la pêche à la Gordolasque Vallée de la Gordolasque Belvédère

Belvédère

Fête de la pêche à la Gordolasque

Vallée de la Gordolasque Lac EDF Belvédère Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Comme chaque année la fédération de pêche propose des animations dans le cadre de cette journée qui se déroulera le dimanche 13 juillet 2025 au lac EDF sur la commune de Belvédère.

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Vallée de la Gordolasque Lac EDF Belvédère 06450 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 72 06 04

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English :

As in previous years, the French fishing federation is organizing a number of events to mark the day, which will take place on Sunday July 13, 2025 at EDF lake in Belvédère.

L’événement Fête de la pêche à la Gordolasque Belvédère a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur