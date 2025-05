Fête de la pêche – Autrécourt-sur-Aire, 1 juin 2025 12:00, Autrécourt-sur-Aire.

Meuse

Fête de la pêche Rue Basse Autrécourt-sur-Aire Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-01 12:00:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Journée pêche et barbecue le 1er juin à partir de 12hTout public

0 .

Rue Basse

Autrécourt-sur-Aire 55120 Meuse Grand Est +33 7 89 02 18 63

English :

Fishing and barbecue day on June 1 from 12 noon

German :

Angel- und Grilltag am 1. Juni ab 12 Uhr

Italiano :

Giornata di pesca e barbecue il 1° giugno dalle 12.00

Espanol :

Jornada de pesca y barbacoa el 1 de junio a partir de las 12.00 horas

L’événement Fête de la pêche Autrécourt-sur-Aire a été mis à jour le 2025-05-25 par OT COEUR DE LORRAINE