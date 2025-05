Fête de la Pêche – Beauvais, 1 juin 2025 10:00, Beauvais.

Oise

Fête de la Pêche 147 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Pour la deuxième année, la Fédération de Pêche de l’Oise organise un événement ouvert à tous à l’occasion de la Fête de la Pêche. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 1er juin de 10h à 18h au Plan d’eau du Canada de Beauvais pour découvrir la pêche et la biodiversité des milieux aquatiques de l’Oise.

Au programme de nombreuses activités pour petits et grands

▪Initiation à la pêche au coup

▪Initiation à la pêche des carnassiers en bateau

▪Initiation à la pêche à la mouche

▪Démonstration pêche de compétition

▪Simulateur de pêche et pêche magnétique pour les plus petits

▪Stands partenaires avec activités et présentations de Beauvais Argentine Aquariophilie, du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, d’Enedis, de l’Office Français de la Biodiversité.

▪Présences des associations de pêche locales

Toutes ces activités sont gratuites ! 0 .

147 Rue de la Mie-au-Roy

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 46 41 contact@peche60.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la Pêche Beauvais a été mis à jour le 2025-05-26 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis