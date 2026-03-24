Fête de la pêche

Courtanvaux Bessé-sur-Braye Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Carte de pêche obligatoire.

Gratuit.

Organisé par l’Amicale des pécheurs et rivières. .

Courtanvaux Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 33 44 89 amicaledespecheursbsb72@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la pêche Bessé-sur-Braye a été mis à jour le 2026-03-19 par Pays Perche Sarthois