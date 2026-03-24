Fête de la pêche Bessé-sur-Braye
Fête de la pêche Bessé-sur-Braye dimanche 7 juin 2026.
Fête de la pêche
Courtanvaux Bessé-sur-Braye Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Carte de pêche obligatoire.
Gratuit.
Organisé par l’Amicale des pécheurs et rivières. .
Courtanvaux Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 33 44 89 amicaledespecheursbsb72@gmail.com
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L’événement Fête de la pêche Bessé-sur-Braye a été mis à jour le 2026-03-19 par Pays Perche Sarthois