Fête de la Pêche Cherré-Au
Fête de la Pêche Cherré-Au dimanche 7 juin 2026.
Fête de la Pêche
Parc Lucienne paillard cherré Cherré-Au Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
La Truite de Cherré .
Parc Lucienne paillard cherré Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire mairie@cherre-au72.com
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L’événement Fête de la Pêche Cherré-Au a été mis à jour le 2026-03-12 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude