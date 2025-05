Fête de la Pêche des Enfants – Chapelle-Royale, 1 juin 2025 13:30, Chapelle-Royale.

Eure-et-Loir

Fête de la Pêche des Enfants Plan d’eau du Vieux Moulin Chapelle-Royale Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 13:30:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

FÊTE DE LA PÊCHE POUR LES ENFANTS

Plan d’eau du Vieux Moulin à Chapelle-Royale

Organisée par l’AAPPMA « Les Carpes Dorées »

Récompense pour tous les jeunes participants

N’oubliez pas d’apporter votre matériel de pêche !

Super journée pour nos petits pêcheurs !

Plan d’eau du Vieux Moulin

Chapelle-Royale 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

?FISHING PARTY FOR CHILDREN?

? Vieux Moulin lake in Chapelle-Royale

? Organized by AAPPMA « Les Carpes Dorées » ?

? Rewards for all young participants ?

? Don’t forget to bring your fishing tackle!

Great day out for our little anglers!

German :

?ANGELFEST FÜR KINDER ?

? Plan d’eau du Vieux Moulin in Chapelle-Royale

? Organisiert von der AAPPMA « Les Carpes Dorées » ?

? Belohnung für alle jungen Teilnehmer ?

? Vergessen Sie nicht, Ihre Angelausrüstung mitzubringen!

Toller Tag für unsere kleinen Angler!

Italiano :

uN FESTIVAL DELLA PESCA PER BAMBINI?

? Il lago Vieux Moulin a Chapelle-Royale

? Organizzato dall’AAPPMA « Les Carpes Dorées » ?

? Premi per tutti i giovani partecipanti

? Non dimenticate di portare la vostra attrezzatura da pesca!

Una grande giornata per i nostri piccoli pescatori!

Espanol :

?UN FESTIVAL DE PESCA PARA NIÑOS?

? Lago Vieux Moulin en Chapelle-Royale

? Organizado por la AAPPMA « Les Carpes Dorées » ?

? Recompensas para todos los jóvenes participantes ?

? ¡No olvide traer su equipo de pesca!

Un gran día para nuestros pequeños pescadores

