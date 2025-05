Fête de la Pêche des Enfants – Coudray-au-Perche, 31 mai 2025 13:15, Coudray-au-Perche.

Eure-et-Loir

Fête de la Pêche des Enfants Plan d’eau du Tertre Coudray-au-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 13:15:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

Fête de la Pêche des Enfants Organisée par AAPPMA La Nogentaise

Récompenses et lots pour tous D

Pré- inscription conseillée I Inscription sur place à partir de 13h15

Apporter son matériel (canne, épuisette, seau)

Prêt possible de matériel

Amorce et appâts fournis

Gratuit pour les 16 ans

Super journée pour nos petits pêcheurs ! .

Plan d’eau du Tertre

Coudray-au-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 81 25 61 83 aappmalanogentaise@gmail.com

English :

Children’s Fishing Festival Rewards and prizes for all D

Pre-registration recommended I On-site registration from 1.15pm

Bring your own equipment (rod, net, bucket)

Equipment available on loan

Bait supplied

Free for children under 16

A great day out for our little anglers!

German :

Kinderangelfest Belohnungen und Preise für alle D

Voranmeldung empfohlen I Anmeldung vor Ort ab 13.15 Uhr

Ausrüstung mitbringen (Angel, Kescher, Eimer)

Ausrüstung kann ausgeliehen werden

Angelköder und Köder werden bereitgestellt

Kostenlos für Kinder unter 16 Jahren

Toller Tag für unsere kleinen Angler!

Italiano :

Festa della pesca per bambini Premi e ricompense per tutti D

Si raccomanda la pre-registrazione I Registrazione in loco dalle 13.15

Portare la propria attrezzatura (canna, retino, secchiello)

Attrezzatura disponibile in prestito

Esche fornite

Gratuito per i minori di 16 anni

Una grande giornata per i nostri piccoli pescatori!

Espanol :

Festival de Pesca Infantil Recompensas y premios para todos D

Inscripción previa recomendada I Inscripción in situ a partir de las 13.15 h

Trae tu propio equipo (caña, red, cubo)

Préstamo de material

Se proporciona cebo

Gratis para menores de 16 años

Un gran día para nuestros pequeños pescadores

