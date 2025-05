Fête de la pêche et des 120ans de la Loutre Rochefortaise – avenue de Béligon Rochefort, 7 juin 2025 09:00, Rochefort.

Charente-Maritime

Fête de la pêche et des 120ans de la Loutre Rochefortaise avenue de Béligon étang de Béligon Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 09:00:00

fin : 2025-06-07 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Fête de la pêche, démonstrations et initiations à différentes techniques de pêche.

.

avenue de Béligon étang de Béligon

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 01 18 20

English : Fishing festival and 120th anniversary of the Rochefort otter club

Fishing festival, demonstrations and introductions to different fishing technique.

German : Fischerfest und 120-jähriges Jubiläum des Otters von Rochefort

Fischerfest, Vorführungen und Einführungen in verschiedene Angeltechniken.

Italiano : FETE DE LA PECHE ET DES 120 ANS DE LA LOUTRE ROCHEFORTAISE

Festival della pesca, dimostrazioni e introduzione a diverse tecniche di pesca.

Espanol : FETE DE LA PECHE ET DES 120 ANS DE LA LOUTRE ROCHEFORTAISE

Festival de pesca, demostraciones e iniciación a distintas técnicas de pesca.

L’événement Fête de la pêche et des 120ans de la Loutre Rochefortaise Rochefort a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan