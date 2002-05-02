Fête de la Pêche et vide-grenier Gergy
Fête de la Pêche et vide-grenier Gergy dimanche 7 juin 2026.
Gergy
Fête de la Pêche et vide-grenier
Rue du Bac Gergy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
La société de pêche de Gergy organise LA FETE DE LA PECHE ET VIDE GRENIER (réservé aux particuliers), DIMANCHE 7 JUIN 2026 toute la journée, rue du Bac 71590 GERGY.
Buvette et petite restauration sur place.
Inscriptions jusqu’au 28 mai.
Christiane 06.98.99.54.96.
Marc 06.68.02.05.02.
2 € le M.L. .
Rue du Bac Gergy 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 99 54 96 christiane.girardot54@gmail.com
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English : Fête de la Pêche et vide-grenier
L’événement Fête de la Pêche et vide-grenier Gergy a été mis à jour le 2026-04-30 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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