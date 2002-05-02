Gergy

Fête de la Pêche et vide-grenier

Rue du Bac Gergy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La société de pêche de Gergy organise LA FETE DE LA PECHE ET VIDE GRENIER (réservé aux particuliers), DIMANCHE 7 JUIN 2026 toute la journée, rue du Bac 71590 GERGY.

Buvette et petite restauration sur place.

Inscriptions jusqu’au 28 mai.

Christiane 06.98.99.54.96.

Marc 06.68.02.05.02.

2 € le M.L. .

Rue du Bac Gergy 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 99 54 96 christiane.girardot54@gmail.com

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English : Fête de la Pêche et vide-grenier

L’événement Fête de la Pêche et vide-grenier Gergy a été mis à jour le 2026-04-30 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I