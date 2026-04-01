Saint-Rémy-des-Monts

Fête de la pêche familiale

Allée du tramway Saint-Rémy-des-Monts Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 08:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La pêche rémymontaise organise la fête de la pêche familiale le samedi 25 avril 2026 !

Rendez-vous à 14h place de l’église pour un défilé jusqu’à l’étang de pêche.

Lâcher de truites réservé aux enfants de moins de 12 ans (inscriptions obligatoires, partage des prises avec l’ensemble des enfants).

Buvette, crêpes et restauration sur place.

Infos au 06 66 45 84 81 ou 06 37 29 74 18. .

Allée du tramway Saint-Rémy-des-Monts 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 29 74 18

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English :

L’événement Fête de la pêche familiale Saint-Rémy-des-Monts a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Maine Saosnois