Fête de la pêche Lamnay
Fête de la pêche Lamnay jeudi 14 mai 2026.
Lamnay
Fête de la pêche
Plan d’eau Le Gué Fraimbault Lamnay Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 06:30:00
fin : 2026-05-14 17:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Découverte, partage et convivialité au bord de l’eau .
Plan d’eau Le Gué Fraimbault Lamnay 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 47 06 63 69
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English :
L’événement Fête de la pêche Lamnay a été mis à jour le 2026-05-01 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude