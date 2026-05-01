Lamnay

Fête de la pêche

Plan d’eau Le Gué Fraimbault Lamnay Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 06:30:00

fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Découverte, partage et convivialité au bord de l’eau .

Plan d’eau Le Gué Fraimbault Lamnay 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 47 06 63 69

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English :

L’événement Fête de la pêche Lamnay a été mis à jour le 2026-05-01 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude