Fête de la pêche – Route du Lac Les Rousses, 1 juin 2025 07:00, Les Rousses.

Jura

Début : 2025-06-01 07:00:00

Programme

08h à 11h Concours de pêche, ouvert à toutes et tous, avec ou sans permis, enfants accompagnés et adultes, avec ou sans barque (une seule ligne autorisée par pêcheur).

Les inscriptions se feront sur place à la Cabane des pêcheurs, entre 07h et 07h45.

11h à 11h30 Pesage des prises, pour chaque pêcheur.

11h30 à 12h Remise des prix, avec attribution de nombreux lots, dont un premier prix pour chacune des catégories Enfants de moins de 12 ans, Femmes et Hommes.

12h à 12h45 Pot de l’Amitié offert près de la Cabane des pêcheurs, pour les participants au concours et les invités.

13h15 Repas sous la tente (prix du repas 13€, attention boissons non comprises).

Pour les pêcheurs et leurs accompagnants, inscriptions si possible avant le samedi 24 mai, auprès de Roger RENARD (06 31 96 79 10).

Pour les non-pêcheurs, il est également préférable de s’inscrire à l’avance mais les inscriptions sur place restent possibles dans la limite des places disponibles, car le nombre de repas servis sera limité. .

Route du Lac Lac des Rousses

Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 96 79 10

