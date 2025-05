FÊTE DE LA PÊCHE – Luc, 7 juin 2025 09:00, Luc.

L’AAPPMA de Langogne, organise la Fête de la Pêche à l’étang de l’Auradou.

Pêche réservée pour tous les de 16 ans et les résidents des centres (3 prises par pêcheur).

Luc 48250 Lozère Occitanie

English :

The Langogne AAPPMA organizes the Fête de la Pêche at the Auradou pond.

Fishing reserved for all under 16s and residents of fishing centers (3 catches per angler).

German :

Die AAPPMA Langogne, organisiert das Fischerfest am Étang de l’Auradou.

Das Angeln ist für alle unter 16 Jahren und die Bewohner der Zentren reserviert (3 Fänge pro Angler).

Italiano :

L’AAPPMA di Langogne organizza una festa della pesca al lago di Auradou.

La pesca è riservata ai minori di 16 anni e ai residenti dei centri (3 catture per pescatore).

Espanol :

La AAPPMA de Langogne organiza una fiesta de la pesca en el lago de Auradou.

Pesca reservada a todos los menores de 16 años y residentes de los centros (3 capturas por pescador).

