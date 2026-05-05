FÊTE DE LA PÊCHE Luc
FÊTE DE LA PÊCHE Luc samedi 6 juin 2026.
Luc
FÊTE DE LA PÊCHE
Etang de l’Auradou Luc Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Journée de pêche réservée aux enfants et adolescents de moins de 16 ans et aux résidents des centres organisée par l’APPPMA de Langogne.
3 prises au maximum par pêcheur.
Journée de pêche réservée aux enfants et adolescents de moins de 16 ans et aux résidents des centres organisée par l’APPPMA de Langogne.
3 prises au maximum par pêcheur. .
Etang de l’Auradou Luc 48250 Lozère Occitanie +33 4 66 69 02 67 ecmoulin@wanadoo.fr
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English :
Fishing day reserved for children and teenagers under the age of 16 and residents of the centers organized by APPPMA Langogne.
maximum 3 catches per angler.
L’événement FÊTE DE LA PÊCHE Luc a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT Langogne