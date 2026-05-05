Luc

FÊTE DE LA PÊCHE

Etang de l’Auradou Luc Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Journée de pêche réservée aux enfants et adolescents de moins de 16 ans et aux résidents des centres organisée par l’APPPMA de Langogne.

3 prises au maximum par pêcheur.

Journée de pêche réservée aux enfants et adolescents de moins de 16 ans et aux résidents des centres organisée par l’APPPMA de Langogne.

3 prises au maximum par pêcheur. .

Etang de l’Auradou Luc 48250 Lozère Occitanie +33 4 66 69 02 67 ecmoulin@wanadoo.fr

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English :

Fishing day reserved for children and teenagers under the age of 16 and residents of the centers organized by APPPMA Langogne.

maximum 3 catches per angler.

L’événement FÊTE DE LA PÊCHE Luc a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT Langogne