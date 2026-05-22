Fête de la pêche Metz Magny Rue du Moulin 57000 Metz Metz

Metz

Fête de la pêche Metz Magny

Rue du Moulin 57000 Metz Moulin de Magny Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Découvrez la pêche ! Un événement haut en couleur qui permettra à n’importe qui de découvrir gratuitement la pêche (carte de pêche non obligatoire sur les zones labélisées pour la journée) !

La fédération de pêche de la Moselle et l’AAPPMA de Magny vous accueilleront sur la seille autour du siège de la fédération à Metz Magny !Tout public

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Rue du Moulin 57000 Metz Moulin de Magny Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Discover fishing! A colorful event that will give anyone the chance to discover fishing for free (fishing cards are not required for the day’s activities)!

The Moselle fishing federation and the Magny AAPPMA will welcome you on the Seille around the federation’s headquarters in Metz Magny!

L’événement Fête de la pêche Metz Magny Metz a été mis à jour le 2026-05-19 par AGENCE INSPIRE METZ