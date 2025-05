Fête de la pêche réservée uniquement aux jeunes de 6 à 16 ans. – Belhomert-Guéhouville, 1 juin 2025 08:30, Belhomert-Guéhouville.

Eure-et-Loir

Fête de la pêche réservée uniquement aux jeunes de 6 à 16 ans. Belhomert-Guéhouville Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 08:30:00

fin : 2025-06-01 11:00:00

Date(s) :

2025-06-01

L’ AAPPMA de « Manou les Hauts de l’Eure » vous convie à son concours de pêche à la truite et autres poissons gratuit sans inscription.

RDV sur place à 8h30

Pêche de 9h à 11h

.

Belhomert-Guéhouville 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The AAPPMA of « Manou les Hauts de l’Eure » invites you to its fishing competition for trout and other fish, free without registration.

RDV on site at 8:30 am

Fishing from 9am to 11am

German :

Die AAPPMA von « Manou les Hauts de l’Eure » lädt Sie zu ihrem Angelwettbewerb auf Forellen und andere Fische ein, der ohne Anmeldung kostenlos ist.

RDV vor Ort um 8.30 Uhr

Angeln von 9 bis 11 Uhr

Italiano :

L’AAPPMA di « Manou les Hauts de l’Eure » vi invita alla gara di pesca alla trota e ad altri pesci, gratuita e senza iscrizione.

Punto d’incontro alle 8.30

Pesca dalle 9.00 alle 11.00

Espanol :

La AAPPMA de « Manou les Hauts de l’Eure » le invita a su concurso gratuito de pesca de truchas y otros peces sin inscripción.

Punto de encuentro a las 8h30

Pesca de 9h a 11h

L’événement Fête de la pêche réservée uniquement aux jeunes de 6 à 16 ans. Belhomert-Guéhouville a été mis à jour le 2025-05-20 par OT DU PERCHE