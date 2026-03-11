FETE DE LA PECHE

Lac de l’Ouort Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 16:00:00

Date(s) :

2026-07-18

C’est la fête de la Pêche dans la Haute Tinée ! Stands dédiés aux techniques de pêche, présence des guides de pêche, lâcher de truite dans le lac de l’Ouort dès 10h.

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Lac de l’Ouort Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96

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English : FISHING FESTIVAL

It’s the Fishing Festival in Haute Tinée! Stands dedicated to fishing techniques, presence of fishing guides, release of trout in the Ouort lake from 10am.

L’événement FETE DE LA PECHE Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur