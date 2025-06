Fête de la pêche – Sainte-Sigolène 21 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Fête de la pêche Vaubarlet Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-22

2025-06-21

Fête de la pêche à Vaubarlet l’AAPPMA des Deux Eaux donne rendez-vous pour la Fête de la pêche à Vaubarlet les 21 et 22 juin, gratuite pour les 4 à 12 ans.

Vaubarlet

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 76 62 89

English :

Fête de la pêche à Vaubarlet: AAPPMA des Deux Eaux invites you to the Fête de la pêche at Vaubarlet on June 21 and 22, free for children aged 4 to 12.

German :

Fischerfest in Vaubarlet: Die AAPPMA des Deux Eaux lädt am 21. und 22. Juni zum Fischerfest in Vaubarlet ein, das für Kinder von 4 bis 12 Jahren kostenlos ist.

Italiano :

Festa della pesca a Vaubarlet: l’AAPPMA des Deux Eaux organizza una festa della pesca a Vaubarlet il 21 e 22 giugno, gratuita per i bambini dai 4 ai 12 anni.

Espanol :

Fiesta de la pesca en Vaubarlet: la AAPPMA des Deux Eaux organiza los días 21 y 22 de junio una fiesta de la pesca en Vaubarlet, gratuita para niños de 4 a 12 años.

