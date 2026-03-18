Fête de la pêche chemin de halage Sardy-lès-Épiry
Fête de la pêche chemin de halage Sardy-lès-Épiry dimanche 7 juin 2026.
Fête de la pêche
chemin de halage Canal du Nivernais Sardy-lès-Épiry Nièvre
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:30:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Fête de la pêche lâcher de truite, pêche gratuite, buvette et restauration .
chemin de halage Canal du Nivernais Sardy-lès-Épiry 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 42 79
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English :
L’événement Fête de la pêche Sardy-lès-Épiry a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Tannay Brinon Corbigny