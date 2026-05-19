Fête de la Pêche Val-Fouzon
Fête de la Pêche Val-Fouzon dimanche 7 juin 2026.
Val-Fouzon
Fête de la Pêche
Val-Fouzon Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Fête de la Pêche
L »association La Tanche varennoise organise la fête de la pêche sur les bords du Fouzon au Pont de la Borde. La pêche sera gratuite pour tous, lâcher de truites, restauration sur place, tombola. Il faut réserver pour les repas. .
Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 77 82 38
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English :
Fishing Festival
L’événement Fête de la Pêche Val-Fouzon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Chabris Pays de Bazelle
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