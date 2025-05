Fête de la Pêche – Vieille-Brioude, 1 juin 2025 09:00, Vieille-Brioude.

Haute-Loire

Fête de la Pêche Plage de Vieille-Brioude Vieille-Brioude Haute-Loire

Début : 2025-06-01 09:00:00

fin : 2025-06-01 16:00:00

2025-06-01

Pêche gratuite pour tous Carte de pêche offertes aux enfants de moins de 12 ans

Plage de Vieille-Brioude

Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes aappmabrioude43@gmail.com

English :

Free fishing for all Fishing pass available for children under 12 years of age

German :

Kostenloses Angeln für alle Angelkarten für Kinder unter 12 Jahren geschenkt

Italiano :

Pesca libera per tutti Tessera di pesca disponibile per i bambini di età inferiore ai 12 anni

Espanol :

Pesca gratuita para todos Pase de pesca disponible para menores de 12 años

