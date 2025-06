Fête de la pêche Le Chambonnet Yssingeaux 5 juillet 2025 07:00

Fête de la pêche de l’AAPPMA d’Yssingeaux

Parcours de pêche facile au bord de l’Auze au Chambonnet

Gratuit

Ouvert à tous, accompagnés d’un adulte pour les enfants de moins de 12 ans.

Le Chambonnet Dans l’Auze, près du pont de Versilhac

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 35 83 06

English :

Yssingeaux AAPPMA fishing festival

Easy fishing on the banks of the Auze at Le Chambonnet

Free

Open to all, accompanied by an adult for children under 12.

German :

Angelfest der AAPPMA von Yssingeaux

Leichte Angelstrecke am Ufer des Auze in Le Chambonnet

Kostenlos

Offen für alle, Kinder unter 12 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Italiano :

Festa della pesca AAPPMA di Yssingeaux

Pesca facile sulle rive dell’Auze a Le Chambonnet

Gratuito

Aperto a tutti, accompagnato da un adulto per i bambini sotto i 12 anni.

Espanol :

Fiesta de la pesca AAPPMA de Yssingeaux

Pesca fácil a orillas del Auze en Le Chambonnet

Gratis

Abierto a todos, acompañados de un adulto para los menores de 12 años.

