Fête de la pelote Fronton Guéthary
samedi 22 août 2026 · Fronton · Guéthary
Informations pratiques
Guéthary
Fête de la pelote
Fronton Avenue du Général de Gaulle Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-22 02:00:00
Date(s) :
2026-08-22
L’Olharroa vous donne rendez-vous pour une belle journée sportive et festive autour de la pelote.
Au programme finales de l’école de pelote, Master Benjamins, tournoi des anciens, puis apéritif/tapas avec animation musicale Xibar eta Zeze et sono du club. Venez nombreux partager ce moment convivial au fronton ! .
Fronton Avenue du Général de Gaulle Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine olharroa@outlook.com
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English : Fête de la pelote
L’événement Fête de la pelote Guéthary a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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