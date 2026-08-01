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Fête de la pelote Fronton Guéthary

samedi 22 août 2026 · Fronton · Guéthary

Fête de la pelote Fronton Guéthary

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Fronton
Adresse
Avenue du Général de Gaulle
Ville
64210 Guéthary
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
22 22 22 Tarif de base plein tarif

Guéthary

Fête de la pelote

Fronton Avenue du Général de Gaulle Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-22 02:00:00

Date(s) :
2026-08-22

L’Olharroa vous donne rendez-vous pour une belle journée sportive et festive autour de la pelote.
Au programme finales de l’école de pelote, Master Benjamins, tournoi des anciens, puis apéritif/tapas avec animation musicale Xibar eta Zeze et sono du club. Venez nombreux partager ce moment convivial au fronton !   .

Fronton Avenue du Général de Gaulle Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   olharroa@outlook.com

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English : Fête de la pelote

L’événement Fête de la pelote Guéthary a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque

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