Fête de la pelote Fronton Guéthary

Informations pratiques

Guéthary

Fête de la pelote

Fronton Avenue du Général de Gaulle Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:00:00

fin : 2026-08-22 02:00:00

Date(s) :

2026-08-22

L’Olharroa vous donne rendez-vous pour une belle journée sportive et festive autour de la pelote.

Au programme finales de l’école de pelote, Master Benjamins, tournoi des anciens, puis apéritif/tapas avec animation musicale Xibar eta Zeze et sono du club. Venez nombreux partager ce moment convivial au fronton ! .

Fronton Avenue du Général de Gaulle Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine olharroa@outlook.com

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English : Fête de la pelote

L’événement Fête de la pelote Guéthary a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque