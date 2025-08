Fête de la Pelote Josse

Fête de la Pelote Josse samedi 9 août 2025.

Fête de la Pelote

Josse Landes

Venez assister aux finales du tournoi à partir de 15h puis au repas de la pelote à partir de 20h à la salle des fêtes de Josse.

Josse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 58 40 98

English : Fête de la Pelote

Come and watch the tournament finals from 3pm, followed by the pelota dinner from 8pm at the Josse village hall.

German : Fête de la Pelote

Erleben Sie die Finalspiele des Turniers ab 15 Uhr und anschließend das Pelota-Essen ab 20 Uhr in der Festhalle von Josse.

Italiano :

Venite a vedere le finali del torneo a partire dalle ore 15.00, seguite dalla cena della pelota a partire dalle ore 20.00 presso la sala del villaggio Josse.

Espanol : Fête de la Pelote

Venga a ver las finales del torneo a partir de las 15.00 horas, seguidas de la cena de pelota a partir de las 20.00 horas en el salón del pueblo de Josse.

